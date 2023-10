Cuori 2 | anticipazioni terza puntata di domenica 15 ottobre 2023

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 8 ottobre 2023)2 (da Raiplay) S2 Ep5 – Quattro centimetri di invidia – Il matrimonio con Mosca è ormai giunto al capolinea, ma Elvira è pronta a lottare con le u – nghie e con i denti per non vedere il marito tornare tra le braccia di Agata… S2 Ep6 – L’Ora della Verità – Delia è sempre più coinvolta dal rapporto con la piccola Anna, grazie alla quale sembra anche riuscire a ricostruire un legame con Cesare Ma la presenza della bimba sta per farle scoprire un segreto su sé stessa che non si sarebbe mai immaginata.2:secondadiS2 Ep3 – Non si può chiudere del tutto – Le tessere nel piano di Mosca iniziano finalmente a combaciare: Agata ha accettato di – tornare a lavorare alle Molinette e ora, grazie a Elvira, si ...