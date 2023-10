Cuciniamo insieme | «biscomela» d' autunno

Leggi su panorama

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ecco una ricettina veloce veloce per fare dei buonissimi dolcetti alla mela da portare in tavola a fine pranzo, per la merenda dei ragazzi o per la colazione. Si preparano alla svelta, costano poco e la riuscita è garantita. Ingredienti - 2 uova di media grandezza, 100 grammi di zucchero a velo, 100 grammi di burro di primo affioramento, 250 grammi di farina tipo 1, una bustina di lievito per dolci, due cucchiai di pinoli, due cucchiai di uvetta, un pizzico di sale, mezzo bicchiere di vino passito, due mele. Facoltativi un limone e due cucchiai di zucchero a velo. Preparazione - Per prima cosa mettete l’uvetta a rinvenire nel vino. Non preoccupatevi per l’alcol perché in cottura evapora. Nella planetaria o in una ciotola capiente con la frusta battette a bianco le uova con lo zucchero. Fate ammorbidire il burro. Incorporate piano piano alle uova la farina, poi il burro, infine ...