Così la finanza globale si sta adattando al decoupling Usa-Cina

(Di domenica 8 ottobre 2023) La settimana scorsa il Financial Times ha dato conto delle modalità con cui i sottoscrittori statunitensi di fondi di private equity stanno già in questi mesi mettendo in atto il tanto discussotra Stati Uniti e, tanto che ai broker cui molti gestori fanno ricorso per raccogliere capitali può venire rivolta una reprimenda per il solo fatto di aver proposto a un limited partner a stelle e strisce un’opportunità di investimento che abbia a che fare con la. Talepuò manifestarsi, da parte americana, impedendo che sponsor cinesi compaiano nel novero dei sottoscrittori (o semplicemente imponendo che questi non superino una certa soglia – bassa – del totale raccolto), oppure, spesso per facilitare la convivenza con altri investitori non avversi alla, ponendo come ...