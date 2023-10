Così il mondo arabo guarda all’attacco di Hamas

Leggi su formiche

(Di domenica 8 ottobre 2023) La reazione dela sorpresa dicontro Israele dimostra come la questione sia non solo interna — come ovvio che in parte sia, visto che combatte il gruppo terroristico che controlla la Striscia contro le forze del governo democratico israeliano — ma di carattere regionale. Lo è per i riflessi che potrebbe avere su alcuni dossier ed equilibri in costruzione e ancora di più dopo l’apertura del fronte libanese, come ci ha spiegato Ella Waweya, capitano del Tsahal. I processi di avvicinamento tra Israele esono ben più complessi di quanto spesso emerge tramite narrazioni ottimistiche (o superficiali). Da tempo fonti governative israeliane avevano messo in guardia sul rischio che un’azione asimmetrica organizzata su tutti i fronti potesse colpire il ...