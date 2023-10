Cos’è il Rambutan | il super frutto tropicale dai benefici a 360° per la salute e per la pelle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) La ricerca continua di un rimedio portentoso contro l’invecchiamento dellaè arrivata a una nuova tappa. È infatti il turno di una sostanza, di origine naturale, ricavata dai frutti di. Prima che il settore della cosmesi la scoprisse e lanciasse sul mercato, deisapevamo che sono i frutti preferiti degli Orangotango nella foresta pluviale. Dal punto di vista cosmetico, è considerato capace di esfoliare in profondità la, distendere le rughe di espressione e illuminare senza rischi, apportando anche piùidratanti alla skincare quotidiana. Viene presentato come valida alternativa al retinolo, tra i più usati per i trattamenti antiage, ma che può avere alcuni effetti indesiderati sulle pelli sensibili. L’uso errato del retinolo può causare sulla...