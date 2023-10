Corriere dello Sport – Roma | una smentita che vale meno di zero

Leggi su justcalcio

(Di domenica 8 ottobre 2023) 2023-10-08 10:42:41 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: Fake: così laha liquidato il retroscena delsull’esonero di Mourinho in caso di sconfitta oggi a Cagliari. Ma “fake”di. Non è unacredibile, non è una prova di fiducia per l’allenatore, non è soprattutto un modo elegante e rispettoso di relazionarsi con la stampa, cioè di relazionarsi con il proprio pubblico. Pare piuttosto una maldestra e precipitosa marcia indietro, innescata dalla paura dei contraccolpi ambientali che l’esonero di Mou avrebbe per la. Ma che la fiducia tra il tecnico e Dan Friedkin sia cessata è, come ...