Contro il Picerno terzo successo stagionale del Crotone

(Di domenica 8 ottobre 2023) Serie C Now/girone C settima giornata ilin rimonta batte l’osticocon Gigliotti e Gomez.1 Marcatore: 5° Murano, 24° Gigliotti, 44° Gomez(4-2-3-1): Dini, Leo, Loiacono (Bove), Gigliotti, Giron, Petriccione (Giannotti), Felippe (D’Errico), D’Ursi, Vitale (Di Stefano), Tribuzzi, Gomez (Tumminello). All. Zauli(4-2-3-1): Marelli, Garcia, Allegretto (Gilli), P. Vitali (De Cristoforo), Guerra, De Ciancio, Gallo, Pagliai (Ceccarelli), Graziani (Diop), Esposito (Maiorino), Murano. All. Longo Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma1 Assistenti: Emanuele Renzullo di Torre del Greco Mario Chichi di Palermo Quarto giudice: Luca Schifone di Taranto Ammoniti: Esposito Angoli: 7 a 3 per ilRecupero: 5 ...

La squadra di Tabbiani pareggiail Latina di Di Donato, che per quasi un'ora è stato avanti di un gol. I rossazzurri, che in casa hanno vinto solo col(poi due sconfitte), vanno così ...A centrocampo potrebbe rivedere La Monica dal 1', mentre da valutare la presenza di Martignago che ha saltato l'impegnoil. In avanti potrebbe spuntarla di nuovo Ravasio, in gol nell'...

Nel settimo turno del campionato di Serie C NOW, il Crotone ritrova la vittoria battendo il Picerno 2-1 in rimonta. Ospiti in vantaggio al 5' con un gol di Murano da pochi passi. Gli squali non ...Il Crotone vince 2-1 contro il Picerno e allunga in classifica. Un successo meritato per la squadra di Lamberto Zauli che con carattere ha raggiunto il successo in rimonta. Non ha potuto nulla ...