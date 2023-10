Conte | Sì al campo largo ma con progetto politico serio

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 8 ottobre 2023) Giuseppesi trova quest'oggi a Napoli per il Firma Day sul salario minimo, dove, tra i diversi temi trattati, ai giornalisti ha parlato di larghe intese: "Sì alma a patto che nasca da unconcreto non da un cartello elettorale. Vengo da Foggia dove abbiamo costruito unche ritengo molto competitivo ed è uno scenario in cui abbiamo coinvolto le forze di opposizione e anche varie forze civiche - ha spiegato il leader del M5S - Quando c'è la possibilità di costruire unnoi siamo fautori, siamo i primi. Però non ci parlate dicome di una formula giornalistica, a noi non interessa. La coalizione deve nascere da un ...