Conte apre all' alleanza progressista | ' Ma ci sia un progetto serio'

(Di domenica 8 ottobre 2023) Non chiamatelo campo largo ma un campo'giusto' è possibile. Giuseppenel giorno del Firma day promosso per la raccolta di sottoscrizioni a sostegno di una proposta di legge sul ...

'Sulla sanità - sottolinea- si sta giocando un capitolo determinante', dunque 'il tema è assolutamente elaborare alcuni punti e dialogare con le altre forze di opposizione, un confronto che ...esce finalmente allo scoperto su un ritorno di fiamma dell'area giallorossa anche a livello nazionale. Già negli ultimi mesi, infatti, abbiamo assistito alla formazione Pd più 5 Stelle per ...

Conte apre al “campo largo” M5s-Pd: “Non sia formula giornalistica ma progetto… Il Fatto Quotidiano

M5S, Conte apre al campo largo: sì a coalizione ma con progetto politico serio Corriere della Sera

Giuseppe Conte nel giorno del Firma day promosso per la raccolta di sottoscrizioni a sostegno di una proposta di legge sul salario minimo batte un colpo in tema di alleanze.Conte: Campo largo No, siamo del campo giusto 07 ottobre 2023 (Agenzia Vista) "Smettetela con queste forme come “campo largo”, noi siamo del campo giusto", le parole di Giuseppe Conte a… Leggi ...