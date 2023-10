Conte apre al “campo largo” M5s-Pd | “Non sia formula giornalistica ma progetto concreto”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Sì al “” tra Movimento 5 stelle, Pd e sinistra, ma a patto che nasca “da unpolitico, affidabile, responsabile”. Da Napoli, dove si è presentato al banchetto del “Firma day” per il salario minimo, il leader pentastellato Giuseppealla formazione di una coalizione progressista che si presenti unita ai prossimi appuntamenti elettorali: “Vengo da Foggia dove abbiamo costruito unpolitico (per le elezioni comunali, ndr) che ritengo molto competitivo, ed è uno scenario in cui abbiamo coinvolto le forze di opposizione e anche varie forze civiche”, dice. “Quando c’è la possibilità di costruire unserio noi siamo fautori, siamo i primi. Però non ci parlate di...

Leggi Anche Pd, Schlein: 'L'11 novembre in piazza per offrire un'alternativa alla destra' -Cgil e 'supereroi' del lavoro A Roma hanno sfilato i 'supereroi' del lavoro, con il mantello ...' Mi sembra che abbiano già capito come stare in campo ', chiosa Regazzi su una squadra capace di muovere la palla, dotata di qualità ed esperienza soprattutto con Valentini e proprio: ' Hanno ...

M5S, Conte apre al campo largo: sì a coalizione ma con progetto politico serio Corriere della Sera

Conte apre al “campo largo” M5s-Pd: “Non sia formula giornalistica ma progetto… Il Fatto Quotidiano

Segui Tag24 anche sui social L’ex premier e presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è espresso sulla spirale di violenza iniziata ieri dopo gli attacchi di Hamas nei confronti di Israele.Il leader stellato: non ci parlate di campo largo come di una formula giornalistica, a noi non interessa ...