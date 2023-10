Con i soldi le donne hanno un rapporto ambiguo | ma oggi | una quota di ragazze pari ai maschi dice | finalmente | di investire in autonomia

Leggi su iodonna

(Di domenica 8 ottobre 2023) Si imparerà presto e tutte a parlare di denaro senza sentirsi fuori posto e fin un po’ sgradevoli, a chiedere in azienda un aumento di stipendio con il distacco di un uomo, e sì, a percorrere l’ultimo chilometro liberatorio che porta in una banca a negoziare, da sole, obiettivi di risparmio e investimento in modo informato e lucido? Sul complessodellecon il denaro, il risparmio e gli investimenti ha indagato una ricerca sugli italiani e sulle italiane dai 18 ai 65 anni, realizzata da Ipsos per UniCredit in collaborazione con il Corriere della Sera. ...