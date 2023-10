Compagnoni | «Inter | col Bologna passaggio a vuoto | ecco perché»

Leggi su inter-news

(Di domenica 8 ottobre 2023)ha parlato del pareggio che l’ha ottenuto in casa contro il. Secondo lui si è trattato di un? Maurizioha parlato a Sky Sport della squadra di Simone Inzaghi: «L’ha avuto undopo la coppacol Benfica è stata faticosa come partita. Si è accomodata forse sul risultato. C’è stato un calo fisico e mentale. Poi l’impegno di Champions League ti prosciuga».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...