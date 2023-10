Como-Cremonese domenica 08 ottobre 2023 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Leggi su infobetting

(Di domenica 8 ottobre 2023) La classifica dellapiange, solo dieci punti in otto partite, la metà del Parma capolista e sei in meno del Palermo che occupa il secondo posto, ma è ancora considerata una delle squadre più forti del torneo. Come sappiamo Stroppa ha sostituito Ballardini ma la media punti a partita per ora non è cambiata: InfoBetting: Scommesse Sportive e