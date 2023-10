Como-Cremonese domenica 08 ottobre 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici | convocati

(Di domenica 8 ottobre 2023) La classifica dellapiange, solo dieci punti in otto partite, la metà del Parma capolista e sei in meno del Palermo che occupa il secondo posto, ma è ancora considerata una delle squadre più forti del torneo. Come sappiamo Stroppa ha sostituito Ballardini ma la media punti a partita per ora non è cambiata: InfoBetting: Scommesse Sportive e

In Italia spazio anche alla Serie B , cone Spezia " Pisa , gare che andranno in diretta alle 16.15. Serie C lunga, con tanti incontri per i gironi B e C, in primo piano la gara tra ...... 13' La Mantia (F), 91' Moncini (B) - GLI HIGHLIGHTS PLAYLIST VIDEO Le partite in programma domenica 8 ottobredalle 16:15 in diretta su Sky Sport 251 e in streaming NOW, telecronaca ...

La Cremonese di Stroppa alla prova del Como CremonaOggi

Si chiuderà oggi, domenica 8 ottobre, a Como il primo mini-ciclo da quando Giovanni Stroppa si è seduto sulla panchina della Cremonese. Il tecnico ex Monza in tre partite ...Como 1907: in casa lariana ci si prepara al derby di oggi, domenica 8 ottobre 20923, contro la Cremonese. Como 1907: la sfida tra azzurri e grigiorossi è in programma al Sinigaglia Il Como 1907 alle o ...