Comincia raduno Azzurri a Coverciano | Spalletti chiama Orsolini

Inizia il raduno della Nazionale italiana per le gare valide di qualificazione ... che raggiungerà in tarda serata il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove stasera comincia il ritiro.(ANSA) - ROMA, 08 OTT - I giocatori della Lazio Ivan Provedel e Mattia Zaccagni, a causa dei traumi riportati con il proprio club, non sono in grado di rispondere alla convocazione del ct, Luciano Spa ...