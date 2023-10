(Di domenica 8 ottobre 2023) La- tutta la- è in ansia per le condizioni di Paulosta l'argentino? E' questa la domanda che si fanno tutti a, ae anche a Buenos Aires, visto che...

La Roma - tutta la Roma - è in ansia per le condizioni di Paulo Dybala .l'argentino E' questa la domanda che si fanno tutti a Cagliari, a Roma e anche a Buenos Aires, visto che Dybala domani avrebbe dovuto raggiungere la nazionale argentina. Invece non volerà in ...dire, potete massacrare i palestinesi, ma con giudizio! Una situazione assurda e perfino grottesca, leggendo anche quanto pubblicato oggi dal presidente ucraino Volodymir Zelensky che ha ...

Come sta Dybala: l'aggiornamento sull'infortunio dopo Cagliari-Roma Corriere dello Sport

L’intervista è stata registrata in occasione della presentazione a Roma del suo ultimo film, «Coup de chance» e i due hanno parlato di politicamente corretto ...Guardando oltre alla questione quiet luxury, la questione dell'heritage ha guidato tutta la Primavera Estate 2024: Versace continua a esplorare i propri archivi Anni 90, in un delizioso richiamo allo ...