Come è andato il sistema VAR dopo una settimana sotto i riflettori?

Leggi su justcalcio

(Di domenica 8 ottobre 2023) Sito inglese: IlVAR è statoin Premier League questo finel’errore commesso nella partita della scorsatra Tottenham e Liverpool. Le nuove linee guida del VAR sono state introdotte in tempo per l’ultimo turno di partiteche il gol dell’attaccante del Liverpool Luis Diaz è stato erroneamente annullato per fuorigioco al Tottenham Hotspur Stadium. Qui, l’agenzia di stampa PA esaminaha operato il VAR in ciascuna delle partite di alto livello di questo fine. Arsenal 1 Manchester City 0 Fino al gol finale di Gabriel Martinelli, la decisione dell’arbitro Michael Oliver di non espellere Mateo Kovacic del City nel primo tempo sarebbe stata il più grande ...