Colosseo sfregiato | turista indagato vuole risarcire | nessuno gli comunica l' Iban

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ivan Danailov Dimitrov, l’inglese di origini bulgare che nel giugno scorso ha inciso sulil suo nome e quello della fidanzata, si è offerto diil danno causato, in modo da ottenere la sospensione condizionale della pena, ma dopo mesi di solleciti da parte del suo avvocatoha ancora fornito l'per il bonifico. A riportare la notizia è Il Messaggero.

Nelle ultime ore una 17enne turista svizzera, in vacanza a Roma con la famiglia, è stata sorpresa da una guida turistica a incidere l’iniziale del ...

...con i tifosi del Feyenoord che nel 2015 a Roma danneggiarono la fontana della Barcaccia del Bernini o con quel simpaticone di turista statunitense che molto più recentemente hail...I casi più eclatanti hanno riguardato ildalle scritte da alcuni visitatori. In un caso un turista britannico si è difeso sostenendo di non sapere che fosse antico . Rischia ora ...

