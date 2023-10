(Di domenica 8 ottobre 2023) Il ?pugno duro? che per una volta è stato adottato per perseguire uno dei tanti turisti che, dopo aver danneggiato i monumenti di Roma se ne ritornano in patria impuniti, rischia...

... il maltempo investirà nord e centro, al Sud caldo da fuori stagione Roma, ilè pieno di ... la direzione della borsa vuole recuperare i costi delle riparazioni dal. ;...dell'ordine sono a caccia dele il Codacons ha anche richiesto il Daspo a vita dal territorio italiano per l'autore, ma la legge italiana parla chiaro. Il turista che ha inciso il, ...

Colosseo, il vandalo inglese pronto a ripagare il danno (di 965 euro): ma nessuno gli dà l’Iban ilmessaggero.it

Turista-vandalo del Colosseo, la lettera di scuse (con gaffe): «Lo sfregio Non sapevo che fosse antico» ilmessaggero.it

Il “pugno duro” che per una volta è stato adottato per perseguire uno dei tanti turisti che, dopo aver danneggiato i monumenti di Roma se ne ritornano in patria impuniti, ...l fischio d'inizio è alle ore 21, ma già alle 18.30 i cancelli dello Stadio Olimpico si apriranno per ospitare i tifosi per l'incontro, valido per la seconda ...