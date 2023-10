This was just too good in the end:celebrated Ronaldo's style and then Hassan showed Flávio the middle finger at the net They are good friends. pic.twitter.com/tGF6x0448b José Morgado (@...Flavionel challenger di Lisbona e fa un passo decisamente importante verso i primi 100 della classifica mondiale. In Portogallo il tennista romano batte in finale il libanese Hassan con il ...

Cobolli trionfa a Lisbona e festeggia come Cristiano Ronaldo SuperTennis

Challenger Lisbona 2023: Flavio Cobolli conquista il titolo in Portogallo e si avvicina alla top 100 OA Sport

Vince il secondo titolo Challenger della sua carriera ed esulta come Cristiano Ronaldo. Flavio Cobolli ha trionfato a Lisbona (73.000 € di ...Il Resto del Mondo bissa il successo del 2022 imponendosi per 13-2. Un solo match vinto dall'Europa, con Ruud nella seconda giornata, e chiusura anticipata dei giochi nel Day 3 ...