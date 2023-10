Clima | sei giovani fanno causa a 32 Stati A processo anche l’Italia

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 8 ottobre 2023) Costringere i Paesi accusati a rispettare davvero gli accordi di Parigi, siglati in occasione della famosa Cop21 sulma rimasti in gran parte lettera morta. Con questo obiettivo 6 ragazzi portoghesi di età compresa tra gli 11 e i 24 anni hanno deciso di portare asulben 32di fronte alla Cedu, ovvero alla Corte europea per i diritti umani. La prima udienza si è già tenuta, il 27 settembre. Alla sbarra tutti glimembri dell’Unione Europea, oltre a Regno Unito, Turchia, Svizzera, Finlandia e Russia. I seiche hanno portato adecine di Paesi di fronte alla CeduUnsul: alla “sbarra” 32 Paesi L’accusa è quella di non fare abbastanza per proteggere ile ...