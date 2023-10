Classifica Mondiale costruttori F1 2023 | Red Bull iridata | Ferrari terza a -28 dalla Mercedes

...del2023 che si corre all'indomani della Sprint Race, vinta dalla McLaren di Oscar Piastri e che ha laureato Max Verstappen per la terza volta di fila campione del mondo. La...Come sette anni fa Stavolta non c'era in palio un titolo, come era accaduto nel 2016 in Spagna, ma la due Mercedes hanno deciso in Qatar di ...nel testa a testa con la Ferrari nella...

L'Italia del baseball scende al tredicesimo posto nel ranking ... Federazione Italiana Baseball

L'Ateneo di Foggia scala la classifica mondiale di 200 posizioni: «Risultato eccezionale» La Gazzetta del Mezzogiorno

L’ultimo alloro vinto è l’argento del fioretto femminile a squadre. Anche Bebe Vio sul podio ...Il campione del mondo Max Verstappen vince anche la gara del GP del Qatar della Formula 1 2023 precedendo sul traguardo le McLaren di Piastri e Norris ...