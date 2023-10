Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

...a 10' dalla fine una vittoria pesantissima che porta i biancocelesti a 10 punti in, ...: 5' De Ketelaere (Autogol), 11' Castellanos 11', 33' Ederson, 63' Kolasinac, 83' Vecino ...Il Frosinone ha battuto il Verona per 2 - 1 con le reti di Reiner e Soulè, poi Djuric. La Lazio risale incon la vittoria sull'Atalanta per 3 - 2: le reti sono state a firma di Castellanos, autogol di De Ketelaere, Ederson, Kolasinac e Vecino. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...

Il gusto amaro di una sconfitta era un lontano ricordo fino alle ore 18 di ieri quando il Parma ha chiuso la trasferta di Venezia con un 3-2 che interrompe la lunga imbattibilità in campionato che du ...Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma tra rossoblu e giallorossi.