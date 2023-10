Clamoroso Juve | Pogba positivo | ma non al testosterone Può cambiare la tesi difensiva e la pena | Primapagina

(Di domenica 8 ottobre 2023) 2023-10-07 23:50:00 Arrivano conferme: Emergono nuovi dettagli nella querelle Paule per il suo caso di positività al doping. Anche le controanalisi hanno confermato la positività del giocatore nelle analisi che sono state portate avanti al termine della gara dello scorso 20 agosto 2023 e che aveva visto lantus battere 3-0 l’Udinese. Il giocatore avrà ora una settimana di tempo per presentare le proprie memorie difensive che porteranno al processo, ma proprio queste ultime potrebbero essere incentrate su unarivoluzionata rispetto a quanto si ipotizzava soltanto fino a qualche giorno fa. Proprio la sostanza a cuiè risultatoè emerso, secondo il Corriere della Sera, essere differente rispetto a quella ipotizzata. DHEA E NON– Il quotidiano ...

La Juve ntus deve riuscire a dare continuità per mantenere le posizioni alte di classifica. Ad ogni passo falso il dito è puntato contro Allegri ma ...

La Juventus in Champions grazie a un colpo di scena del Napoli: queste le parole del giornalista Sandro Sabatini . Sandro Sabatini , esperto di ...

Emergono nuovi dettagli nella querelle Paul Pogba e per il suo caso di positività al doping. Anche le controanalisi hanno confermato...

Poi è normale che lasi chiude, aspetta e diventa molto dura. La partita è stata preparata ed ... Il primo calcio d'angolo è stato regalato in modo abbastanza' . E ancora: 'Mi dispiace ...Commenta per primo Emergono nuovi dettagli nella querelle Paul Pogba e per il suo caso di positività al doping. Anche le controanalisi hanno confermato la positività del giocatore nelle analisi che ...

Clamoroso Juve: Pogba positivo, ma non al testosterone. Può ... Calciomercato.com

Clamoroso Pogba, non è positivo al testosterone ma ad un'altra sostanza. Ecco cosa cambia per il... Tutto Juve

Il Milan vince a Genova con un gol di Pulisic e scavalca in testa alla classifica l'Inter, fermata in casa dal Bologna sul Pareggio, alla Juventus il derby con il Torino ..."Ridotta così senza attacco la Juventus ha fatto più di quanto si potesse immaginare. Oggi Weah ha dimostrato di poterci stare in questa squadra. Il Torino una ...