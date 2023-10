Ciclista da un’auto pirata | è caccia all’uomo

(Di domenica 8 ottobre 2023) Olginate, nel Lecchese, è stata teatro di un tragico incidente che ha visto come vittima undi 39 anni, originario del Burkina Faso e residente a Garlate. L’uomo è stato brutalmente travolto damentre era in sella alla sua bicicletta sulla ex Statale 36. L’automobilista, invece di fermarsi e prestare soccorso, ha scelto di fuggire, lasciando l’uomo agonizzante sul ciglio della strada. Ilè stato successivamente trovato all’alba dai carabinieri in via Spluga, riverso a terra accanto alla sua bicicletta, che mostrava chiari segni di un violento impatto. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Manzoni di Lecco, le sue condizioni erano talmente gravi che è deceduto poco dopo. Attualmente, le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite ...

E' stato travolto mentre era in sella alla sua bici dache non si è fermata, lasciandolo agonizzante sul ciglio della ex Statale 36 a Olginate, nel Lecchese. L'uomo,39enne originario del Burkina Faso e residente a Garlate, non ce l'ha fatta: ...Ancora una voltafinisce in ospedale, dopo essersi scontrato con. È successo questa mattina, sabato, a Biandronno in via Roma, all'altezza del civico 35. Una donna di 68 anni è rimasta ferita in modo ...

Ciclista travolto dall’auto pirata a Olginate: morto un uomo di 39 anni, è caccia al guidatore scappato La Repubblica