Ciclista cade in un dirupo durante la “Casentino Bike” | ricoverato in gravi condizioni

(Di domenica 8 ottobre 2023) I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 10:10 in località Poggio Fallito nel comune di Castel Focognano,la gara ciclistica "". Un partecipante alla gara, un uomo di 38 anni, è caduto con la bicicletta in undi circa 4 metri. Intervenuti sul posto un'ambulanza della Misericordia di Stia. I sanitari sono stati coadiuvati da personale soccorritore della Coce Rossa su mezzo quad che erano presenti come assistenza alla gara. Attivati elisoccorso Pegaso1, Vigili del fuoco con Elicottero Drago ed il Soccorso Alpino. Ilè stato trasportato da Pegaso1 all'ospedale di Careggi a Firenze in codice 3.