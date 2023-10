Chiesa del Rosario “casa degli avellinesi” è Santuario Video-Foto

Città del Vaticano – La Chiesa “si ferma”, è in “ pausa ”, per ascoltare lo Spirito Santo. Lo ha detto Papa Francesco che questo pomeriggio ha ...

Bergoglio torna a insistere su uno dei suoi temi privilegiati, la questione ambientale. La "Laudate Deum" è in fondo un grande grido in difesa ...

Damnatio Memoriae del collettivo internazionale Hvallo a cura di Emanuela Marmo dal 7 al 15 ottobre 2023 - Ex Chiesa dell'Addolorata Largo Abate ...

La XXVII edizione dei Concerti D’Autunno della Chiesa Evangelica Luterana si è aperta con il Trio Thesis and Arsis guidato da Antonio Graziano. ...

E’ un messaggio pregno di significato quello che è stato inviato dal Vescovo della Diocesi di Pozzuoli Carlo Villano . In un momento cosi difficile ...

Poi, a sorpresa, un giorno1975, per i miei 15 anni, arriva a casa con un regalo inaspettato e ... come lo chiamavano gli amici, nel mio paese era un cattolico tutto d'un pezzo, andava in, ...È la quintapiù grandemondo, capace di accogliere al suo interno fino a 40mila persone Vai alla Fotogallery

A Siracusa per le Giornate Fai di Autunno riapre la chiesa del Collegio dei Gesuiti Siracusa News

Un successo il Concerto per Francesco nella chiesa del Sacro Cuore di Busto Arsizio varesenews.it

La rubrica dei Santi celebrati dalla Chiesa ilmamilio.it Cappellano dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme 'i Cavalieri di Malta', Ugo visse tra il XII e il XIII secolo e resse il complesso di S .Questo incantevole borgo è stato scelto da Francis Ford Coppola per il capolavoro de" Il Padrino", scopriamolo insieme.