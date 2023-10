Chieri-Novara oggi in tv | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2023 2024 volley

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tutto pronto per Reale Mutua Fenera’76-Igor Gorgonzola, partita valevole per la prima giornata della Serie A1di. Subito un derby piemontese, che promette spettacolo come di consueto. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare i primi punti. Dall’altra parte della rete c’è però la formazione di Lorenzo Bernardi, che inizia la sua avventura in campoe spera di farlo con un successo. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 8 ottobre al Palafenera di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella Serie ...