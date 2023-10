Chiedete scusa a Israele

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 8 ottobre 2023) Diciamocelo chiaramente: l’Italia è sempre stata tra gli Stati più filo-palestinesi del mondo occidentale. Era l’attuale direttore di Libero, Daniele Capezzone, ad affermare come la sinistra del Bel Paese (ed anche pezzi della destra) spendessero grandi parole per gli ebrei che hanno perso la vita durante l’Olocausto (Giorno della Memoria), per poi però dimenticarsi clamorosamente degli ebrei di oggi, quelli che combattono da quasi ottant’anni contro i fondamentalismi islamisti del Medio Oriente.invasa Nel corso degli anni, abbiamo avuto una catena infinita di dimostrazioni, all’improvviso mascherate nella giornata di ieri, dopo la storica incursione dell’organizzazione terroristica Hamas nello Stato di. Sulle colonne di questo sito, la situazione è stata raccontata nel dettaglio, grazie al contributo del giornalista Michael Sfaradi, ...