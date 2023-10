Chiara Capitta | figlia di Lorella Cuccarini | “Libera di amare chi vuole” | parla la prof di Amici 23

(Di domenica 8 ottobre 2023)è una dei quattro figli die Silvio, noto come Silvio Testi, noto produttore discografico e televisivo.ha un gemello, Giorgio e sono i “piccoli” di casa, essendo nati il primo maggio 2000. Prima di loro la coppia di artisti ha avuto Sara, la primogenita, appassionata di moda ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

è una dei quattro figli di Lorella Cuccarini e Silvio, noto come Silvio Testi, noto produttore discografico e televisivo.ha un gemello, Giorgio e sono i 'piccoli' di ...Lorella Cuccarini è una delle professoresse di canto di Amici 23 , scopriamo chi è il marito ed i figli , compresache, di recente, ha fatto il suo coming out sui social catturando l'attenzione del pubblico. Lorella Cuccarini, marito e figli: il coming out diLorella Cuccarini è nata ...

Chiara Capitta, Lorella Cuccarini commenta in tv il coming out della figlia Biccy

Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini: "Libera di amare chi vuole" Blog Tivvù

Nella vita è calciatrice della Roma, mentre sua mamma è un famoso volto della TV: se ci fate caso si somigliano moltissimo.Silvio Testi, il cui vero nome è Silvio Capitta, è nato il 31 marzo 1954 a Viterbo. Sin dai giorni del liceo, Silvio sviluppò una passione per la musica e la composizione di canzoni. In questo ...