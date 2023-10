Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 8 ottobre | programma | orari | tv | streaming DAZN e Sky

(Di domenica 8 ottobre 2023) Siamo arrivati alla domenica della ottava giornata dellaA 2023-2024. Il campionato entra sempre più nel vivo e ci propone l’ultimo turno che andrà ad anticipare la nuova sosta per le nazionali, dato che l’Italia scenderà in campo contro Malta e Inghilterra nelle qualificazioni agli Europei 2024. Quale sarà ildi, domenica 8il turno si chiuderà con 5 match. Alle ore 12.30 si inizierà con il lunch match Monza e Salernitana, con gli ospiti che vanno a caccia di punti importanti dopo un avvio di stagione quanto mai complicato, quindi alle ore 15.00 allo “Stirpe” si giocherà Frosinone-Hellas Verona in vista di una sfida che si annuncia davvero interessante. Alle ore 18.00 vedremo in campo altre due sfide, ovvero Lazio-Atalanta e Cagliari-Roma. Nel primo caso allo stadio ...

INTER-BOLOGNA Fra i nerazzurri niente di grave per Thuram, ma potrebbe anche partire dalla panchina per lasciare spazio a Sanchez. Possibile turno ...

«Avevo fatto per anni il soldato. Una volta terminato il servizio mi ritrovai completamente perso. Non avevo un posto nel mondo. I po...

Alla vigilia della con il Monza l’allenatore della Salernitana Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa dando indicazioni sulla formazione:...

Dopo la denuncia di quattordici giocatrici francesi di Scacchi sulle violenze sessiste e sessuali, L’Equipe riporta le parole di alcune di loro in ...

Si chiuderà oggi , domenica 8 ottobre , la nona giornata di Serie B con le ultime due partite in programma . I match odierni avranno inizio alle 16.15 ...

non manca il bersaglio è invece Tomaselli che, subentrato dalla panchina al 25', al 33' segna ... L'Alessandria, la Reggiana segna. Biolchi, Pederzini e Galante in gol e il sogno della Coppa ...Martedì 10 ottobre nuova estrazione: come siQuanto costa una combinazione Quanto si vince ...indovina cinque dei sei numeri principali più il numero Jolly si aggiudica i premi della ...

CHI GIOCA, CHI NO – Immobile, Thuram, Calhanoglu, Chukwueze, Vlasic, Miretti: le novità SOS Fanta

Serie A in tv oggi (sabato 7 ottobre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari, palinsesto OA Sport

L'Italia affronterà il Brasile nell'ultima partita del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale di volley maschile scenderà in campo domenica 8 ottobre (ore 15.00) a ...Primi mugugni in casa Inter: Bisseck se la prende con Inzaghi perché vorrebbe giocare di più, ma in nerazzurro nessuno ha il posto assicurato.