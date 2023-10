Chi era Gianni Brezza | il marito di Loretta Goggi

Leggi su tpi

(Di domenica 8 ottobre 2023) ? Si tratta di un grande ballerino, scomparso nel 2011, e legato per molti anni a. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella conduttrice, ospite oggi a Domenica In e giudice di Tale e Quale Show.è nato a Pola il 9 novembre del 1937 ed è stato un noto ballerino, coreografo, regista e attore. Il suo cognome originale era Brezach, italianizzato poi inrimase sempre legato alla sua Istria, la sua terra natale, anche dopo il trasferimento in Italia come esule istriano.è diventato famoso per essere il primo ballerino negli spettacoli di varietà serali della Rai tra gli anni Sessanta e Settanta. Nato in Istria, la sua famiglia si trasferisce in Italia e viene accolta come esule a La Spezia, subito dopo la seconda ...