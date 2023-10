Challenger Lisbona 2023 | secondo titolo per Flavio Cobolli Ora la top-100 è più vicina

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023)trionfa neldie fa un passo decisamente importante verso i primi 100 della classifica mondiale. In Portogallo il tennista romano batte in finale il libanese Hassan con il punteggio di 7-5 7-5, dimostrandosi più freddo nei momenti cruciali dell’incontro. Si tratta delsuccesso in carriera a livelloper il classe ’02 che con questo risultato dovrebbe entrare nei primi 110 della classifica mondiale. Nelle prossime settimanetenterà l’assalto ai primi 100, che vorrebbe anche dire main draw diretto agli Australian Open. Intanto, però, si gode il successo acon annessa esultanza alla Cristiano Ronaldo. This was just too good in the end:celebrated Ronaldo’s style ...