CGIL Toscana | morta Dalida Angelini | già segretario regionale Cominciò facendo la bagnina in Versilia

Lasi è mobilitata, con tante associazioni, per la tutela dei diritti sanciti dalla ...3 miliardi, in tre anni, dai quali vanno tolte non solo la parte destinata a Marche e, ma anche le ...... la piazza tradizionale ma non più troppo, della sinistra, per il comizio finale del leader. ... 5 mila dalla Puglia mentre dallai conti parlano di circa 10mila presenze. Circa 6mila dal ...

E' morta Dalida Angelini, ex segretaria della Cgil Toscana LA NAZIONE

Lutto nella Cgil: addio a Dalida Angelini FirenzeToday

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...E' stata la prima donna a ricoprire la carica di segretaria generale del sindacato. Aveva alle spalle trascorsi di lotta sindacale, fin da quando, da ragazza, in Versilia faceva la bagnina ...