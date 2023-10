Centro autismo | salta il Consiglio | associazioni in piazza

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente delComunale di Avellino, ha comunicato in data 7 Ottobre, che ilComunale monotematico, sulla gestione delServizi Sanitario di Valle, fissato da oltre un mese, per il prossimo Giovedì 12 Ottobre, è stato rinviato a data da destinarsi, causa assenza del Sindaco per urgenti impegni istituzionali. Il M.I.D. Campania e l’Associazione Tribunale per i Diritti del Cittadino, rilevano in questo rinvio “la manifesta volontà dell’ Amministrazione Comunale di voler evitare un confronto diretto con le famiglie, gli operatori del settore, lee i Consiglieri di Minoranza, che avevano sollecitato un incontro pubblico, sperando di poter ottenere una positiva conclusione ad un problema decennale, la cui mancanza di soluzione ha privato tanti bambini e ...