Cellule dormienti di Hamas pronte a intervenire | Israele schiera i tank a Gaza 350 morti | La diretta

... agenti sotto copertura provenienti dalla Russia ma che si spacciano per immigrati di altri Paesi e che svolgono attività che non danno nell'occhio;, come quella dei tre bulgari ...È probabile chelocali si siano unite a loro. Il contingente coinvolto è di dimensioni molto modeste ed è più in grado di seminare il panico che di combattere. Ci sono notizie di ...

Medio Oriente, cellule dormienti di Hamas in Israele pronte ad agire ... Il Riformista

«Disinformatija», l'arma segreta dello zar: narrativa e gigantesche bugie Avvenire

La camera da letto è la stanza della casa in cui si trascorrono più ore mediamente. È lo spazio in cui si cerca di recuperare le energie e ricaricare le batterie durante la notte, per affrontare le sf ...