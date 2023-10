Caso Pogba | niente testosterone era Dhea… m questo riduce la pena?

(Di domenica 8 ottobre 2023) Paulè costretto a dover restare fuori dalla Juve dopo la conferma della positività dalle controanalisi Paulè costretto a dover restare fuori dalla Juve dopo la conferma della positività dalle controanalisi. La sostanza dopante non sarebbe ilbensì il Dhea, una sostanza che produce metaboliti simili. La positività al Dhea e non alpotrebbe ammorbidire la posizione del calciatore, secondo il Corriere della Sera.

Nella giornata odierna è arriva to il risultato delle contro-analisi di Pogba : il francese ancora positivo, si complica la sua posizione. Il giorno ...

“Effettivamente mi sarei stupito se le controanalisi non avessero confermato la positività. L’esame è stato fatto in un laboratorio tra i migliori ...

Caso Pogba , il francese non è positivo al testosterone ma ad un’altra sostanza: le ultime novità sulla situazione positivo al testosterone ...

Paulè costretto a dover restare fuori dalla Juve dopo la conferma della positività dalle controanalisi Paulè costretto a dover restare fuori dalla Juve dopo la conferma della positività dalle controanalisi. La sostanza dopante non sarebbe il testosterone bensì il Dhea, una sostanza che produce ...Colpo di scena nel. Dalle controanalisi è emerso che il centrocampista della Juventus non è positivo al testosterone , ma a un'altra sostanza: il Dhea (deidroepiandrosterone), conosciuto anche come ormone ...

Caso Pogba, le controanalisi confermano la positività al testosterone. Rischia una squalifica fino a 4 anni Il Fatto Quotidiano

La Juventus pensa alle prossime mosse dopo il caso Pogba: si cerca un accordo conciliatorio Fanpage.it

Le controanalisi danno una chance a Pogba: il calciatore della Juventus non è positivo al testosterone ma al Dhea, anche noto come ormone della giovinezza.Pogba ha bisogno di un sostituto e la Juventus corre subito ai ripari: a gennaio ecco chi arriverà al posto del francese.