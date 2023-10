Caso Apostolico | Nordio | “Poteva manifestare | ma…”

Leggi su notizie

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il ministroin un’intervista su ‘Libero’ torna sulprecisando la sua posizione: “Nessun divieto a, ma…”. Il giudicecontinua a far discutere sempre di più. Il magistrato ora è al centro di una polemica per la sua partecipazione nel 2018 ad una manifestazione contro Matteo Salvini. E proprio su questa vicenda interviene il ministroin un’intervista su Libero. Il ministrosul– Notizie.com – © Ansa“Nessun divieto di partecipare alle manifestazioni – sottolinea– ma secondo me il giudice non doveva scendere in piazza perché più metti in pubblico le tue idee politiche e più è vulnerabile la presunzione di imparzialità. Negli Stati Uniti, per ...