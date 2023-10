Caso Apostolico | Barresi La Sicilia | “Forse già lunedì ci sarà un procedimento disciplinare di Nordio contro la giudice” Su La7

(Di domenica 8 ottobre 2023) “Il prossimo capitolo della vicenda sullaIolandasi intravede già dalle dichiarazioni del ministro della Giustizia, che ha annunciato ispezioni e approfondimenti sul. Le verifiche in realtà sono in corso e a noi risulta giàsul suo tavolo ciunnei confronti della“. Lo rivela a Omnibus (La7) il giornalista de LaMario, a proposito deldellaIolanda, ormai sotto attacco incrociato della Lega e di Fratelli d’Italia per aver disapplicato il decreto Cutro sull’immigrazione.cita le dichiarazioni rese da ...

... con riferimento anche al marito di, la giudice che non ha confermato il trattenimento ... quindi non è questo il momento e il". Lo ha detto il ministro Nello Musumeci parlando, a ...Lì per, anzi per evitare gli scontri: questa la giustificazione didopo la pubblicazione del primo video. Ma la sua versione vacilla sempre di più . La terza sequenza resa nota dalla ...

Caso Apostolico, un carabiniere: “Ho girato io il video postato da Salvini” Il Fatto Quotidiano

Chi è Iolanda Apostolico, la giudice del video di Salvini e delle contestata sentenza sui migranti QUOTIDIANO NAZIONALE

E tre, una sequela interminabile che non può non alimentare dubbi e polemiche: spunta un terzo video che ritrae la giudice di Catania Iolanda Apostolico alla manifestazione per i migranti nel 2018 a ...Caso Apostolico. Sui canali social della Lega spunto pubblicato un nuovo video, il terzo, della giudice del caso migranti di Catania e torna a chiederne le dimissioni.