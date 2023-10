Caserta Decide | nessun rispetto per i cittadini di San Clemente!

(Di domenica 8 ottobre 2023). Il 4 Luglio scorso, dopo alcune settimane di lavoro,ha presentato oltre 200 firme raccolte a San Clemente per chiedere la riapertura della Villa comunale di San Clemente, vergognosamente chiusa da quasi due anni. Secondo lo statuto comunale, le richieste delle petizioni vanno iscritte all’ordine del giorno del Consiglio comunale entro 30 giorni dalla presentazione. Sono passati, invece, oltre 90 giorni e di Consigli comunali ne sono stati convocati ben 2 nei prossimi giorni, senza traccia di San Clemente e della petizione. “Ho scritto al Presidente del Consiglio: chiediamo una convocazione urgente di un Consiglio sul tema” dichiara Raffaele Giovine, consigliere comunale di“Non solo: per quella data va fornita la documentazione sulla villa comunale, sui lavori e ...

Caserta . Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la proposta di regolamento per l’istituzione dei “ Nonni Civici ” presentata da Caserta ...

Caserta . “Sta per iniziare il nuovo anno scolastico e accademico, molti sono i giovanissimi che Dopo la pausa estiva vorrebbero riprendere ...

Tempo di lettura: 2 minuti Caserta Decide, tramite il proprio consigliere Raffaele Giovine, ha presentato un’ interrogazione per chiedere lumi sui ...

... che faceva sempre un canestro più di Oscar, un punto più di Oscar, e lo spogliatoiodi ... arrivano i pragmatici Charles Shackleford e Tellis Frank, niente a che vedere concasa mia: non ...14:57:34, tramite il proprio consigliere Raffaele Giovine, ha presentato un'interrogazione per chiedere lumi sui cassonetti Smart per la raccolta del vetro installati dal Comune di. I ...

Cassonetti smart, Caserta Decide denuncia sprechi CasertaNews

Il consiglio 'snobba' i cittadini sulla villa comunale chiusa da 2 anni: arriva la diffida CasertaNews

PISA - COSENZA 1-2 Marcatori: 6’ pt Voca, 49’ st Masucci, 53’ st Mazzocchi. Pisa (4-2-3-1): Nicolas 6; Barbieri 4.5, Canestrelli 6.5, Caracciolo 5, ...