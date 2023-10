Carta “Dedicata a te” | cosa succede nel caso in cui il credito sia esaurito?

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dopo il mese di ottobre 2023 una parte dei beneficiari dellaa te” riceverà una nuova ricarica: ecco a chi verrà data la priorità a chi ha già terminato tutti i 382,50 euro. Grazie ad un monitoraggio che il gruppo postale effettuerà il corrente mese, le eventuali risorse rimaste inutilizzate a seguito della non attivazione della card verranno ridistribuite tra i detentori dellaa te”. A chi sarà data la precedenza? Scopriamolo in questa guida.Spesa “a te”: a chi spetta LaSpesa “a te” è stata assegnata dai Comuni ai nuclei familiari che hanno un Isee di importo inferiore ai 15.000 euro e che non sono percettrici di altri sostegni di natura economica. I beneficiari della card sono tutte ...

L'Archivio di Stato di Imperia aderisce all'evento 'Domenica di' aprendo in via del tutto ... Mostra fotografica 'Obiettivo Teatro'alla 3° rassegna di teatro amatoriale 'Autunno/Inverno'.C'erano molti stranieri, ma anche italiani, in gran parte turisti nel ridotto del palchi della Scala per l'anteprima della Domenica diall'archivio storico artistico del Piermarini in collaborazione con il ministero della Cultura e la Soprintendenza agli archivi e alla bibliografia della Lombardia. Ragazzi in sneaker e ...

Anche un bonus trasporti nella carta dedicata a te: importo ... Informazione Fiscale

Carta Dedicata a te, novità ricarica e nuovo importo per 1 milione e ... Tag24

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se ...VELLETRI (eventi) - presso il palazzo comunale ilmamilio.it Apertura straordinaria dell'ufficio anagrafe, presso il palazzo comunale, per il rilascio della carta d'identità elettronica.