Carri armati verso Gaza | 750 israeliani dispersi e 2 uccisi in Egitto Arrivato a 600 numero dei morti | oltre 2 000 feriti

(Di domenica 8 ottobre 2023) Le Forze di difesa israeliane si starebbero preparando a una incursione di terra nella Striscia di. Secondo un rapporto non ufficiale, attualmente risultanocirca 750. Il ministero degli esteri a Gerusalemme ha fatto sapere che durante una visita turistica di un gruppo diad Alessandria d’, un locale ha aperto il fuoco contro di loro, uccidendo due civilie la guida egiziana locale.

Le infiltrazioni sventate Erano le immagini di lunghe colonne didiretti verso il confine con Gaza le prime a circolare sui social nel secondo giorno di guerra in Israele. Il Comando del ...Lo dimostrano le decine diisraeliani che si stanno dirigendo verso l'enclave palestinese, i video circolano sui social. In precedenza l'Idf aveva spiegato che era iniziata l'evacuazione ...

Colonna di carri armati israeliani diretti verso la Striscia di Gaza RaiNews

Tel Aviv, 8 ott. (Adnkronos) - Sono più di 400 i cittadini israeliani morti nell'attacco sferrato da Hamas contro le comunità israeliane che ...Israele ha chiesto all'Egitto di aiutarlo con una mediazione per il rilascio degli israeliani tenuti in ostaggio da Hamas, secondo quanto scrive il Wall Street Jouurnal. Secondo un rapporto non uffici ...