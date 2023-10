Carri armati verso Gaza | 750 israeliani dispersi e 2 uccisi in Egitto Arrivato a 400 numero dei morti | 2 048 feriti

(Di domenica 8 ottobre 2023) Le Forze di difesa israeliane si starebbero preparando a una incursione di terra nella Striscia di. Secondo un rapporto non ufficiale, attualmente risultanocirca 750. Il ministero degli esteri a Gerusalemme ha fatto sapere che durante una visita turistica di un gruppo diad Alessandria d’, un locale ha aperto il fuoco contro di loro, uccidendo due civilie la guida egiziana locale.

08 ott 13:09 Parolin: l'attacco di Hamas compromette le fragili speranze di pace L'attacco di Hamas contro lo Stato ebraico sta 'mettendo ancora più in pericolo le fragili speranze di pace che ...Esercito Israele: bilancio morti sale a 350 Leggi anche Hamas e l'attacco a Israele: le motivazioni dietro l'inizio della guerraverso Gaza. Hamas: 'L'Iran ci ha sostenuti' - Operazione ...

Colonna di carri armati israeliani diretti verso la Striscia di Gaza RaiNews

Jerusalem Post cita 'un rapporto non ufficiale'. Hamas, ostaggi Israele in tunnel e case sicure a Gaza. Sale a 313 il bilancio dei morti nella Striscia, 1990 feriti. Esercito israeliano: 350 gli israe ...