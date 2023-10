Caro Porro | il mio hotel è primo su Tripadvisor ma la Guida Michelin sarà un boomerang

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 8 ottobre 2023), sono un piccolo imprenditore, la mia attività è il BoutiqueVilla Sostaga al Lago di Garda. Qui a Gargnano, “La Portofino del Lago di Garda”. La mia famiglia e io abbiamo intrapreso quest’attività da zero 20 anni fa; per noi è stato un ritorno alle origini, la mia bis nonna era infatti la cuoca di Gabriele D’Annuzio. Al momento in cui ti scrivo il nostro, fra ben 2.830 strutture ricettive dell’intero Lago di Garda, su. Ho fatto questa premessa non per vanità, il pubblico italiano ha potuto conoscere la mia schiettezza e onestà quando partecipai alla puntata di 4con Bruno Barbieri, ma per giungere al nodo: “Le Chiavi” che la nota e prestigiosaassegnerà a noi ...