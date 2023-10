Un trionfo storico, che conferma l'altissimo valore del comparto dellacanadese italiana: per Ivaldi è un risultato prestigioso, la sua seconda vittoria stagionale, che arriva dopo quella ...E' partita nel migliore dei modi la trasferta della Nazionale ditra le rapide di Vaires - sur - Marne (Francia). Nella quinta e ultima tappa di Coppa del Mondo , valida anche come Test Event olimpico, Raffaello Ivaldi ha centrato il primo posto nel C1 ...

Canoa slalom, Stefanie Horn vede sfumare la Coppa del Mondo di Kayak cross: salto di porta, vittoria a Woods OA Sport

Canoa Slalom, Giovanni De Gennaro vede sfumare la Coppa del Mondo. Nono a Vaires-sur-Marne, la coppa va a Prindis OA Sport

A Vaires sur Marne, in Francia, nel corso delle Finali di Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom, valide anche come Test Event olimpico, dato che si svolgono sul canale che il prossimo anno ospiterà le ...Si chiude in maniera amara il 2023 di Coppa del Mondo di canoa slalom di Giovanni De Gennaro. L'azzurro vede sfumare il successo finale di specialità nel kayak all'ultima gara, dopo essere stato in te ...