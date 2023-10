(Di domenica 8 ottobre 2023) Andreae Lucianosi sono fermati alle semifinali.ha perso per 62 61 contro l'argentino Camilo Ugo Carabelli,è stato battuto per 62 61 dal brasiliano Thiago ...

Andreae Luciano Darderi si sono fermati alle semifinali.ha perso per 62 61 contro l'argentino Camilo Ugo Carabelli, Darderi è stato battuto per 62 61 dal brasiliano Thiago Monteiro. ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO ...Andrea(191) e Luciano Darderi (166) si sono qualificati per le semifinali del challenger brasiliano di(130.000 $ di montepremi su terra battuta).ha superato il brasiliano Orlando Luz (437) per 63 06 63, Darderi invece ha avuto la meglio dell'argentino Roman Andres Burruchaga (250) ...

Campinas: Pellegrino e Darderi in semifinale SuperTennis

Campinas: Pellegrino e Darderi fuori in semifinale Tiscali

Andrea Pellegrino e Luciano Darderi si sono fermati alle semifinali. Pellegrino ha perso per 62 61 contro l'argentino Camilo Ugo Carabelli, ...Thiago Monteiro é o Brasil na final do Campeonato Internacional de Tênis. Na manhã deste domingo, o atual 150º do ranking não tomou conhecimento do italiano Luciano Darderi, 166º do mundo, e avançou à ...