Cambia sesso e da donna diventa uomo Poi ci ripensa e torna a essere donna | “Me lo ha chiesto Dio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023): da. Poiidea: da. Perchè? “Me lo haDio”. Maddy Edwards, 25 anni, di Lawton in Oklaoma, ha vissuto cometrans per quattro anni prima di effettuare la detransizione, lasciare la sua compagna e iniziare a uscire con uomini. Ora è madre di un bimbo ed è felice dirientrata appieno nei suoi panni femminili. Rivela al Daliy Mail: “Pensavo didestinata are une che nemmeno in cento anni mi sarei accettata come”. Invece per lei non è stato poi così ...