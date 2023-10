(Di domenica 8 ottobre 2023) L'ha annunciato il rinvio della partita di2024 tra, prevista per giovedì prossimo. "Alla luce delle attuali condizioni di sicurezza in, la...

L'ha annunciato il rinvio della partita di qualificazione a Euro 2024 tra Israele e Svizzera, prevista per giovedì prossimo. "Alla luce delle attuali condizioni di sicurezza in Israele, laha deciso di rinviare tutte le partite programmate in quel Paese nelle prossime due settimane. Le nuove date saranno confermate a tempo debito", si legge nel comunicato ufficiale. L'incontro era ...L'ha deciso di rinviare la disputa dell'incontro tra Israele e Svizzera prevista per gioved . La guerra che ha ripreso vigore nel paese mediorientale rende infatti problematico lo svolgimento della ...

Ranking Uefa, la nuova top 20: l'Italia vola Corriere dello Sport

Calcio: Uefa rinvia Israele-Svizzera, qualificazione a Euro 24 sport.tiscali.it

L'Uefa ha annunciato il rinvio della partita di qualificazione a Euro 2024 tra Israele e Svizzera, prevista per giovedì prossimo. (ANSA) ...A causa degli scontri nel Paese mediorientale, viene rinviato il confronto valido per la qualificazione a Euro 2024 ...