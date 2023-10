Calcio | Serie A Gasperini Buona prestazione compromessa da episodi

CAGLIARI - Dopo 45' minuti grazie all'uno - due micidiale firmato Aouar e Lukaku. Queste le due buone notizie per ha bisogno di punti vitali per scalare la classifica. A rovinare il primo tempo in ...L'ottava giornata diA continua a regalare gol e spettacolo. La Lazio ha ospitato l'Atalanta in casa imponendosi con il risultato finale di 3 - 2. Inizio travolgente della squadra di Sarri, che si porta avanti di ...

Cagliari - Roma (0-2) Serie A 2023 la Repubblica

Cagliari-Roma 0-2 LIVE: Aouar-Lukaku, 2 gol in 2' Sky Sport

Il debutto tra le mura del Viola Park è positivo per la Fiorentina Femminile che vince 2-0 sul Napoli. Una vittoria voluta da squadra e staff per festeggiare al meglio la prima allo stadio Curva ...Nel settimo turno del campionato di Serie C NOW, il Crotone ritrova la vittoria battendo il Picerno 2-1 in rimonta. Ospiti in vantaggio al 5' con un gol di Murano da pochi passi. Gli squali non ...