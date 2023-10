Calcio | Serie A Di Francesco Bisogna avere carattere per la salvezza

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il tecnico del Frosinone: "Contento per Reinier, ha lavorato duramente" FROSINONE - "Reinier? Sono contento, si è messo subito a disposizione. Ha lavorato duramente e la dimostrazione che l'opportunità può capitare a tutti, ha dato il massimo in allenamento, è riuscito a sfruttare questa occasione a

Al Maracanãzinho l'atmosfera è stata quella di uno stadio di. Leggi ancheA al via: super Da Silva, Bergamo batte Casalmaggiore al tie break Qualificazioni olimpiche, l'Italia fa ...Dodici punti in otto giornate , è la miglior partenza inA per la squadra gialloblu': il Frosinone continua a sognare in una favola che, a quota 12 punti, sta vivendo insieme a Monza e Lecce. ...

Lazio - Atalanta (3-2) Serie A 2023 la Repubblica

Serie A - Lazio-Atalanta 3-2, le pagelle: Rovella e Ruggeri, passi da gigante. Scamacca flop. Vecino: solo gol pesanti Eurosport IT

Domenica ricca di gare in Serie A. All’ora di pranzo si parte con Monza-Salernitana (12.30), per proseguire poi con due gare alle 15: Frosinone-Hellas Verona e… Leggi ...Napoli Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A in programma stasera, domenica 8 ottobre 2023, alle ore 20,45 ...